Тюменский драмтеатр готовится к своему юбилейному сезону

Большой Тюменский драматический театр готовится к юбилейному - 160-му сезону. Официально сезон стартует 15 сентября, а до этой даты, начиная с 24 августа, ТБДТ проведет театральный разогрев.

В субботу, 19 августа, состоится официальное открытие касс. В течение дня билеты на спектакли можно будет купить со значительной скидкой. Вечером у здания драмтеатра состоится концерт с участием артистов труппы.

24-27 августа на сцене театра состоится показ кассовых спектаклей предыдущего сезона. 24 августа тюменцы увидят хит последнего десятилетия – спектакль "Он, Она, окно, покойник", на следующий день - комедию "Смешные деньги". Оба спектакля пройдут в Большом зале в 19:00.

Насыщенными станут последние выходные лета. 26 августа днем можно посмотреть спектакль "Фунтик Неуловимый", вечером - музыкальную комедию "Ханума".

Воскресенье, 27 августа, подарит зрителям целых три спектакля: мюзикл для всей семьи "Приключения Буратино" "Фунтик Неуловимый" и лирическую мелодраму "С любимыми не расставайтесь".

15 сентября на подмостках главной тюменской сцены дебютирует "Мирандолина", 13 октября запланировано появление семейной хроники "Господа Головлёвы".

Новогодняя программа совместит в себе сразу два проекта: мюзикл для всей семьи "Снежная королева" и вечерний музыкальный спектакль для взрослых зрителей, основанный на советских песнях.

Отметим, в этом году первый юбилей отметит и новое здание театра, что подчёркивает особенность нынешнего сезона, который обещает быть насыщенным. "Летние каникулы" позади, и труппа активно готовится к встрече со зрителями.