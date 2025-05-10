Злоупотребление алкоголем является причиной более чем 200 заболеваний

Употребление алкогольных напитков ассоциировано с риском развития неинфекционных заболеваний, например, болезней печени, сердца и различных видов рака, а также психических и поведенческих состояний.

Современная наука основательно опровергла миф о так называемой "безопасной дозе алкоголя". Исследование, проведенное в 2022 году в рамках Глобального Бремени Болезней, показало: безопасного уровня потребления алкоголя для здоровья не существует. Даже незначительные дозы негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе и когнитивной функции мозга.

Современные подходы к лечению зависимости делают акцент на комплексной реабилитации, включающей медицинскую, психологическую и социальную помощь.

"Лечение зависимости нельзя ограничивать только выводом токсинов из организма или, например, короткими курсами психотерапии. Это многослойный процесс, который затрагивает не только здоровье, но и социальные аспекты жизни человека. Зависимость — это болезнь, а не "слабость характера", как принято считать. Но, как и любое заболевание, ее можно лечить", - рассказал главный врач областного наркологического диспансера Виталий Андреев.

Сегодня к услугам пациентов предоставляются самые современные методы: когнитивно-поведенческая терапия, фармакологическая поддержка (например, антагонисты опиоидных рецепторов или препараты, уменьшающие тягу к алкоголю), а также использование цифровых технологий для наблюдения за состоянием пациента.

Переключение на здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и работу с психологическими аспектами зависимости, может не только замедлить старение, но и способствовать регенерации некоторых функций организма. Например, исследования показывают, что через несколько лет трезвой жизни риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а когнитивные функции начинают восстанавливаться, - сообщает АиФ-Тюмень.