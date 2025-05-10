Турнир "Безопасное колесо" проведут для тюменских юидовцев

116 юных инспекторов движения примут участие в областном конкурсе "Безопасное колесо". Он пройдет с 13 до 16 мая в детском лагере "Остров детства" (г. Тюмень). Школьники из всех муниципалитетов Тюменской области, а также команда, представляющая ЯНАО. Все эти ребята стали победителями городских и районных конкурсов "Безопасное колесо", а сейчас готовятся к региональным состязаниям.

Сюрприз для участников детского форума безопасности приготовили организаторы, запланировав в один из конкурсных дней выставку служебного транспорта различных силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В гости к юным инспекторам движения приедут руководители всех подразделений Госавтоинспекции Тюменской области из городов и районов региона.

В Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в них входят шесть с половиной тысяч школьников, которые активно пропагандируют дорожную безопасность среди младших школьников, сверстников и даже взрослых участников дорожного движения.

Победители областного конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.