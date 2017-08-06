Тюменские некоммерческие организации получили президентские гранты

Двадцать некоммерческих организаций Тюменской области различной направленности вошли в число победителей конкурса грантов президента Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, пять заявок тюменских НКО одобрено в направлении науки, образования, просвещения. Среди них: проект проведения I Форума технологических предпринимателей "ТехноКульт", представленный региональной общественной организацией "Клуб Умников Тюменской области"; проект студентов Ишимского пединститута им. П.П. Ершова, посвященный теме социальной адаптации слабослышащих студентов при обучении иностранным языкам и другие важные и актуальные начинания.

Не менее интересные заявки получили одобрение конкурсной комиссии и в других сферах. Например, гранты в области охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни получат ТРОО инвалидов "Равные возможности" на проект "Лошадь - человеку крылья" и Тюменская федерация альпинизма на развитие адаптивного альпинизма и скалолазания для людей с ограниченными возможностями. В номинации "Социальное обслуживание…", в числе прочих проектов региона, гранта удостоен проект "Блогер-бабушка" Упоровской районной ветеранской организации.

Среди трех тюменских заявок, завоевавших гранты в области культуры и искусства, уже хорошо знакомый в регионе и стране кинофестиваль "НольПлюс" и "гастроли" Передвижного образовательного кинотеатра по школам Тюменской области в 2017-2018 гг. – проект Фонда развития творчества "Жизнь и дело".