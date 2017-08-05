Молодые тюменские актеры приняли участие в фестивале "Сны улиц"

Резиденты молодежного театрального центра "Космос" приняли участие в 12-ом международном фестивале уличных театров "Сны улиц", который проходил в Тюмени 29 июля, пишет "Мoй пoртал".

Актеры продемонстрировали всё многообразие направлений, в которых работают молодёжные театры Тюмени. Цирк-студия "Икар" представила уже полюбившейся тюменцам спектакль-пантомиму "Машкин двор". Театральная студия "Товарищ", экспериментирующая на стыке оригинального жанра, пластики и пантомимы, показала пластические притчи "Привет, планета!".

Девушки из театра танцевальных форм "Контраст" выступили с хореографическим спектаклем "Интеграл". Коллектив славится своей универсальностью, а именно синтезом театра, современного танца (техники modern и contemporary) и поп-культур (vogue, jazz funk). Театр огня "Семаргл", как постоянный участник "Снов улиц", представил огненно-пиротехнический спектакль "Сказка" о знакомстве человека со светлой и тёмной стороной мира.

Резиденты "Космоса" подготовили и эксперименты: коллаборация театральной студии "Тишина" и театра танцевальных форм "Контраст", а также театр импровизационной комедии TGames.