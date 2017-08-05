В Тюменской области около 600 человек примкнули к юнармейскому движению

Около 600 человек вошли в 35 юнармейских отрядов, созданных в Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".

"Основу юнармейского движения в Тюменской области составили специализированные группы добровольной подготовки к военной службе, действующие в муниципальных районах области, военно-патриотические клубы, поисковые отряды, а также вновь созданные в образовательных организациях юнармейские отряды для детей с 8 лет", - отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Напомним, старт работе нового юнрамейского движения в Тюменской области дан 30 сентября 2016 года на первом областном слете юнармейского движения. Движение дополнило и обогатило работу Тюменского регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

"Если раньше мы работали с подростками и юношами от 14 до 18 лет и старались концентрировать внимание на юношах и девушках, которые планируют поступать в военные училища или заведения силовых структур, то "Юнармия" дала возможность расширить наш контингент от 8 до 18 лет", - рассказал директор центра Николай Савченко.