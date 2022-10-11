Суд оштрафовал тюменца на 50 тыс. рублей за уклонение от срочной службы в армии

Центральный районный суд Тюмени признал 23-летнего Илью виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч.1 ст.328 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Суд установил, что с июня 2018 года по апрель 2022 года Мотузко умышленно уклонялся от призыва на военную службу путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную медкомиссию, и неоднократной неявки по повесткам военного комиссариата.

Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. В судебном заседании он просил прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, однако суд не усмотрел для этого оснований.

По месту жительства молодой человек характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит. При назначении наказания суд учел обстоятельства совершения преступления, его общественная опасность и личность Ильи, отмечается в сообщении.