Моор провел заседание мобкомиссии и узнал, как живут тюменцы на полигоне ТВВИКУ

Губернатор Тюменской области Александр Моор в субботу провел заседание мобилизационной комиссии в пункте размещения бойцов, участники встречи обсудили вопросы пребывания и подготовки мобилизованных.

Гости были на полигоне, где усиленно идут практические занятия по огневой подготовке, по тактической медицине. "Понимаем, что каждый час подготовки бойцов на вес золота, поэтому привлекли для проведения занятий дополнительных специалистов из недавно созданного инструкторского отдела областного патриотического центра "Аванпост". Военные дают хорошую оценку работе наших инструкторов", - сообщил Моор.

В казармах тепло, порядок. Все переодеты в военную форму в соответствии с погодой. Настрой у парней боевой, говорят, что всего хватает, отношения внутри коллектива хорошие, прокомментировал общение с земляками Моор.

Также губернатор без предупреждения зашел в столовую и за едой поговорил с ребятами. "Когда зашёл, народа было мало, видимо, попал на пересменку. Взял поднос, набрал еды, сел к бойцам. Пообедал и поговорил с ребятами. Кормят хорошо: салат, первое, второе, компот, хлеб белый и чёрный. Порции большие, еда питательная - я, например, все не съел", - поделился он впечатлением.

Моор отметил, что вопросы у парней, в основном, бытовые. Спрашивали про различные меры поддержки мобилизованных, особенно про кредитные каникулы. Интересуют детали - как конкретно эти меры станут работать. "Будем разбираться, если надо, окажем юридическую помощь семьям - один на один с этими вопросами не оставим", - заверил глава региона.