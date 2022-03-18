На фасаде администрации Тюмени появилась Z

На фасаде здания администрации города Тюмени в вечернее время светится окнами литера Z в поддержку действий армии по спасению жителей Донбасса, сообщил глава города Руслан Кухарук.

"Сегодня важно быть ВМЕСТЕ, быть едиными, чтобы пройти этот период испытаний достойно, выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс. Буква Z на фасаде нашего здания – это знак того, что МЫ поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса. "Своих не бросаем" – этот девиз объединил всех нас. Zа нами правда!" - отметил в своем Telegram-канале глава муниципалитета.