Tele2 запустила новые интернет-опции для абонентов в Тюменской области

Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске дополнительных услуг, разработанных для активных пользователей мобильного интернета. Новые опции уже доступны абонентам Tele2 в регионе.

Обновленная линейка интернет-услуг предусматривает пять пакетных предложений для владельцев мобильных устройств. Каждое из них носит простое название, соответствующие объему интернет-трафика, включенного в пакет – "1,5 Гб", "4 Гб", "10 Гб", "20 Гб", "30 Гб".

Услуги будут удобны для тех абонентов, которые активно пользуются интернетом не только со смартфонов и планшетов, но и при помощи USB-модемов. Пакеты интернет-трафика по выгодным ценам позволяют скачивать на максимальных скоростях объемные файлы с облачных сервисов, смотреть фильмы и слушать музыку на онлайн-ресурсах. Клиентам оператора, подключившим "20 Гб" и "30 Гб", будет доступен ночной безлимит (с 00.00 до 06.59), не расходующий основной пакет трафика.

Абонентская плата при подключении интернет-опций "1,5 Гб", "4 Гб", "10 Гб", "20 Гб", "30 Гб" составит 110, 190, 290, 420 и 590 рублей соответственно. На все новые услуги распространяется действие сервиса "Перенос остатков", позволяющего переносить неизрасходованный интернет-трафик на следующий месяц при условии своевременного внесения абонентской платы.

Для владельцев планшетов Tele2 запустила опцию "Интернет в планшет". За 300 рублей в месяц абонентам оператора доступны 12 Гб интернет-трафика, а также безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK).