Компания Tele2 улучшила качество связи в нескольких локациях Тюмени и региона

Оператор связи Tele2 с начала года увеличила количество базовых станций 4G в Тюменской области в 2022 году на 3% и модернизировала 4% объектов в регионе, благородя этому качество связи повысилось как в областном центре, так и в муниципалитета, сообщает пресс-служба компании.

В Тюмени связь улучшилась в районе ТЦ "СитиМолл", ТЦ "Солнечный", в новостройках ЖК "Речной порт", "Александровский сад", "Зеленый мыс", "Гавань", "Финский залив", "Пляж", "Дебют", "Олимпия", "Verno", "OK!Land", "Ново-Патрушево", "Горизонт". В регионе абонентам стало комфортнее в ТРЦ "Жемчужина Сибири" Тобольска, а также Ялуторовске, Заводоуковске, селах Абатское, Голышманово и Армизонское, деревне Винокурова.

На сегодня голосовая связь мобильного оператора доступна для 98% жителей региона, сеть 4G – для 97%, а сеть 3G — для 91% жителей. С начала 2022 года объем потребляемого трафика в Тюменской области вырос на 8%.

Виталий Баженов, технический директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях: