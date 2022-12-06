Стартовал XII конкурс "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" объявляет о старте конкурса "Вместе в цифровое будущее", который ежегодно проводится для региональных представителей медиасферы. Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года и не позднее 31 марта 2023 года, по основным номинациям:

• печатная пресса;

• телевидение;

• радио и подкасты;

• интернет-СМИ;

• социальные медиа;

и по спецноминациям:

• "Цифровизация региональных госуслуг" — от Минцифры России;

• "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде;

• "Научпоп про мобилу" — от Tele2.

Пресс-секретарь Tele2, член жюри конкурса Дарья Колесникова:

Писать просто о технически сложном — настоящее искусство. Нехватка информации порождает множество мифов о работе мобильной связи и интернета. Развенчать их — задача непростая. Мы ждем от конкурсантов интересных материалов, которые помогут разобраться в технологиях. Узнать отличия 5G от 6G, понять принципы работы big data и искусственного интеллекта, дать советы, как сэкономить на связи в роуминге, объяснить, как зарабатывать в киберспорте, рассказать о безопасности мобильной связи и снизить накал радиофобии — в ваших силах.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова:

Тема защиты детей в виртуальном мире не теряет своей актуальности. Чем чаще мы будем говорить об угрозах в интернете, чем больше будет публикаций на эту тему, тем выше станет уровень цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Мы представляем в этом году спецноминацию “Киберриски в детской среде”. Надеемся, что она привлечет внимание региональных журналистов по всей России.

"Сегодня даже малыши знают, как включить мультфильм на планшете. Они привыкли к общению сумными помощниками и голосовыми ассистентами. Подростки видят ценность в цифровых артефактах и покупают себе скины в компьютерных играх. Мы убеждены, что родителям, преподавателям, разработчикам приложений и всем, кто взаимодействует с детьми, необходимо разбираться в цифровых сервисах, уделяя особое внимание обратной стороне технологий — киберрискам. Мировоззрение и критическое мышление у ребят только формируется, поэтому они не могут оценить риски и защитить себя. Из-за отсутствия жизненного опыта дети и подростки не знают, как поступить в той или иной ситуации. Только общими усилиями мы можем помочь им защититься от онлайн-угроз", — прокомментировал основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог, член жюри конкурса Руслан Юсуфов.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В состав федерального жюри вошли:

Мария Мезенцева, советник Министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;

Андрей Анненков, шеф-редактор D-Russia.ru;

Константин Анкилов, генеральный директор "ТМТ Консалтинг";

Дарья Чебакова, корреспондент отдела телекоммуникаций РБК;

Сергей Половников, руководитель Content Review;

Алексей Строев, пресс-секретарь АО "РТКомм.РУ", бывший старший корреспондент ТАСС в Нью-Йорке;

Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2;

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

Дарья Воронина, директор по развитию обучающих программ MINDSMITH.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае–июне, федерального — в сентябре 2023 года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки "Ростелекома" и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерациизанимается развитием цифровых технологий, создает простые и удобные продукты для людей и бизнеса. Минцифры выстраивает электронные сервисы государства вокруг потребностей граждан.

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ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ "Ростелекома" — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

"Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 миллиона пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома"). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2021 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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Альянс по защите детей в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде был создан в сентябре 2021 года. Его миссия — развивать безопасное интернет-пространство для детей, в котором они, независимо от возраста и местоположения, смогут общаться и дружить, учиться и развиваться, открывать для себя новые возможности и развлечения. Альянс по защите детей в цифровой среде сейчас — это объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Каждый участник подписал хартию и обязуется прилагать максимум усилий для создания безопасной и благоприятной цифровой среды, делиться лучшими практиками и новейшими разработками.