Tele2 с новым именем t2 планирует стать лидером мобильной связи в РФ

Российский оператор мобильной связи Tele2 стал Т2 - ребрендинг и смену названия компания проводит накануне окончания сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд. Эстетика новой айдентики символизирует технологичный характер бренда и его амбициозность при сохранении наследия, сообщает пресс-служба оператора.

В релизе отмечается, что с 2017 года стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Техническая инфраструктура позволяет ей быть в паритете, а часто и опережать конкурентов по покрытию и качеству связи. Продуктовые решения уникальны не только для российского, но и мирового телекома. В сервисе оператор внедряет ИИ, автоматизацию и новые каналы коммуникации, чтобы оперативно реагировать и устранять клиентские "боли". Одна из стратегических целей T2 – занять первое место на рынке мобильной связи при сохранении качества абонентской базы.

Гендиректор Т2 Антон Годовиков:

Мы первыми в телекоме проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании. Очевидно, что у этого проекта есть важный объективный фактор – истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход "Других правил" на новый эволюционный виток. У этого есть измеримые доказательства – удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, приведшее нас к третьему месту по абонентской базе и лидерским позициям по ее качеству, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети. Эта новая укрупнившаяся роль T2 в телеком-отрасли логично требует изменений в айдентике. Компания сохраняет все лучшее в своей ДНК и идет вслед за трансформацией в бизнесе, мире, телекоме и смежных отраслях, мировоззрении своих клиентов. Но главное, за своей амбицией стать номером один на рынке мобильной связи. Мы хотим стать первым оператором для наших клиентов, чтобы максимальное количество пользователей услуг связи в стране получили лучший опыт.

Т2 будет вводить новую айдентику и переоформлять розничную сеть согласно плану, действуя исключительно в правовом поле. До конца этого года оператор переоформит в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розницы, отмечают в компании.