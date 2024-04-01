Tele2 до конца 2024 года проведет ребрендинг и сменит название

15:25 01 апреля 2024
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Российский оператор мобильной связи Tele2 намерен провести ребрендинг - новый логотип и название компания представит до конца 2024 года, сообщили изданию в уральском отделении Tele2.

Ребрендинг обусловлен решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда. Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года.

"Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику. Изменения обусловлены амбициями Tele2 занять лидерские позиции на рынке и ее решением не продлевать лицензию на использование текущего бренда", - пояснили в компании.

При разработке концепта компания стремилась к преемственности с прежним брендом. В позиционировании от Tele2 останется лучшее – уход от шаблонных решений, желание предугадывать ожидания клиента, создавать понятный и честный продукт, отмечают в компании.

В предыдущий раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года: оператор изменил свой слоган и фирменный стиль.

Теги: Tele2
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