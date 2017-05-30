На тюменской сцене выступят актеры Свердловского академического театра драмы

Большие гастроли Свердловского государственного академического театра драмы пройдут с 27 июня по 2 июля в Тюмени: на сцене Тюменского драматического театра будут показаны лучшие спектакли последних лет.

"В последнее время Свердловский театр драмы возобновил активную гастрольную деятельность. В 2014 году мы 10 дней работали в Санкт-Петербурге, в 2015 наши спектакли “на ура” приняли Севастополь, Ялта и Судак, в 2016 труппа покорила театральную столицу Сибири Новосибирск – и это, не считая “точечных” визитов в Челябинск и Самару. Сегодня коллектив живет в предвкушении новой встречи с театралами Тюмени. Мы не кривим душой, утверждая, что везем наши лучшие постановки – их “качество” подтверждается и вниманием со стороны экспертного сообщества, и любовью непрофессионального зрителя", отметил генеральный директор театра Алексей Бадаев.

В репертуаре гастролей – шесть спектаклей, из которых каждый сможет выбрать тот, что ему более всего по вкусу: русская и европейская классика, современная отечественная и зарубежная драматургия, а также постановка в инновационном жанре SounDrama, уже покорившем ведущие театральные форумы мира. Автор оригинальной сценической практики – лауреат "Золотой маски" Владимир Панков и его коллеги по студии с одноименным названием создают уникальное зрелище, балансирующее на грани между феерической легкостью мюзикла и эмоциональной глубиной драматического действа.

Именно в такой неординарной манере и решена "Зойкина квартира": смыслы в ней множатся, наползают друг на друга. Рассказанная Булгаковым история одновременно подается и в настоящем, и в прошлом времени. Это и сюжет, разыгрываемый в нэпманской Москве, и воспоминания угодивших впоследствии в сталинские лагеря персонажей, воспоминания о молодости и вихре жизни, которые никогда не вернутся. В спектакле постоянно звучит живая музыка в исполнении народного и симфонического квартетов, что также придает ему особое "звучание". В наградной копилке постановки – лонг-лист Национальной театральной премии "Золотая маска" по итогам 2015 года, премия Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературыи искусства, две премии Свердловского областного фестиваля-конкурса "Браво – Лучшая театральная работа 2015 года".

Неординарным прочтением классики порадует и спектакль "Доходное место" Александра Островского, также вошедший в лонг-лист "Золотой маски" по итогам 2014 года. Лауреат Государственной премии России Владимир Мирзоев снискал широкую популярность редким умением превратить растиражированный текст в нечто особенное во всех смыслах и составляющих. Критика называет режиссера авангардистом, концептуалистом, эксцентриком, мистификатором, но ни одно из этих понятий не способно исчерпывающе раскрыть суть творчества Мастера. Бесспорно одно – картина мира, способ видения, угол зрения, которые Мирзоев предлагает зрителю, уникальны, а возможность к ним приобщиться – бесценна!

В гастрольной афише также романтическая драма о всепобеждающей силе любви "Филумена Мартурано" (режиссер з. а. РФ Олег Гетце) по пьесе Эдуардо Де Филиппо, впервые вышедшая к россиянам чуть более 60 лет назад.

Спектакль "Отцы и дети" (режиссер Дмитрий Зимин) по одноименному роману Ивана Тургенева – произведению, вот уже второе столетие входящему в "золотой" фонд мировой литературы. Даже если сегодняшнюю публику не увлекают поиски смысла жизни, то "тема гибельной роли прекрасной женщины в судьбе мужчины" вряд ли оставит зрителя равнодушным.

Уморительные приключения авантюрных "Теток" по пьесе Александра Коровкина, по праву считающейся одной из самых кассовых отечественных пьес последнего десятилетия.

А откроет гастрольный тур Российская Премьера комедии "Актриса" в постановке известного Тюмени и любимого городом питерского режиссера Александра Баргмана. Перевод этой пьесы с личного "благословения" английского драматурга Питера Куилтера был сделан специально для свердловской премьеры.

"Самое главное ощущение от увиденного: работы этого театра никак нельзя пропустить! Ни тем, кто серьезно увлекается этим видом искусства, ни тем, кто просто хочет узнать о жизни немного больше того, что уже знает", – так отзывается о Свердловском театре драмы пресса тех городов, что уже имели удовольствие принимать у себя коллектив. У жителей и гостей Тюмени появляется возможность составить свое впечатление.