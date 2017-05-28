Около 250 тюменских выпускников получат свидетельство о получении аграрной профессии

В Тюменской области в этом году около 250 школьников станут выпускниками агроклассов в рамках региональном программы "Агропоколение". Вместе с аттестатом зрелости им выдадут свидетельство о получении профессии.

Как рассказала начальник отдела профессионального образования областного департамента науки и образования Татьяна Дубровина, в агроклассах подростки обрели навыки по профессии слесаря по ремонту сельхозтехники и оборудования, тракториста-машиниста, овощевода, цветовода, животновода, оператора машинного доения и другим. А при поступлении в аграрный университет они будут иметь преференции в виде дополнительных баллов.

Обучение в агроклассах полностью профориентировано. В проекте "Агропоколение" участвуют ведущие сельхозпредприятия региона: ПК "Молоко", агрофирма "КриММ", агрохолдинг "Юбилейный". Они проводят для школьников мастер-классы, привлекают к лабораторным исследованиям, дают возможность освоить новейшую технику, а также устраивают экскурсии на предприятия для детей и родителей.

Проект реализуется в 15 районов области и 87 общеобразовательных школ. Ежегодно количество муниципалитетов растет — в этом году агроклассы были открыты в Омутинском, Упоровском и Уватском районах, а также в средней школе №51 в Тюмени. Всего в них учится около 1200 детей, пишет "Вcлух.ру".

