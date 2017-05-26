В Тюмени презентовали книгу о создателях нефтегазового комплекса Западной Сибири

В Тюменской областной Думе состоялась презентация книги Сергея Великопольского "Память сердца. Северный университет". Книга о тех, кто стоял у истоков создания нефтегазового комплекса Западной Сибири, строил Нижневартовск и Самотлор.

Впечатлениями о прочитанном поделились ветераны Югры, нефтяники, издатели, журналисты. В дискуссии принял участие первый заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель парламентской фракции партии "Единая Россия" Андрей Артюхов:

"В облдуме ветеран всегда желанные гости. Мы, законодатели, постоянно поддерживаем их, откликаемся на их идеи и предложения. Сегодня не просто встреча, а важное культурное событие, важное для всего нашего края. Сергей Великопольский сделал большое хорошее дело. Книга захватывает. Это труд настоящего писателя, у которого есть два качества - терпение и талант".

Автор "Памяти сердца" Сергей Великопольский - личность известная как в тюменском регионе, так и за его пределами. В течение своей трудовой деятельности он был крупным управленцем и руководителем нефтяных предприятий. Сегодня Сергей Дмитриевич ведет активную общественную работу. С 2004 года возглавляет тюменский областной общественный Фонд имени В.И. Муравленко. Из-под пера Великопольского вышло немало работ. В том числе большая трилогия о становлении и развитии тюменского севера, в которой "Память сердца. Северный университет" - третий том.

Автор отмечает:

"При его написании мне помогали единомышленники. Спасибо им. На книгу ушло много времени. Потому что есть что рассказать. В третьем томе описаны судьбы более полутора тысяч человек. Все они – герои: работали в тяжелейших условиях и добились победы, освоили суровый северный край. По моему мнению, каждый человек должен помнить друзей, соратников и время, в которое он жил и работал".

После презентации в Нижневартовске книга поступит в библиотеки, школы вузы Тюменской области.

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Фото предоставлено Тюменской областной думой.

Елена Зубкова.