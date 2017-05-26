В Пушкинский день в Тюмени откроется выставка "Отечество он славил и любил"

Выставка "Отечество он славил и любил", посвящённая жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, будет представлена в музее "Дом Машарова" с 6 июня по 16 июля.

Ежегодно, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день (день русского языка). Это добрая традиция, так как значение Александра Сергеевича для русской литературы и русского народа неисчерпаемо.

Через тюменский край редко прокладывали путь люди известные, и посещали они его обычно не по своей воле. Однако фамилия "Пушкин" появилась в тюменской топонимике достаточно давно. Ещё в далёком 1899 году открывается библиотека имени Поэта. В честь него названа и одна из улиц. Знаменитый советский певец, уроженец Тюмени, Юрий Александрович Гуляев неоднократно исполнял на сцене роли героев пушкинских произведений. А в далеком XVII веке тюменским воеводой был дальний предок Александра Сергеевича – Фёдор Фёдорович Пушкин.

На выставке в тюменском музее будет представлено около 100 предметов из фондов структурного подразделения Тюменского музейно-просветительского объединения "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова". В их числе копии рукописей А. С. Пушкина и платок, выпущенные к 100-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта, миниатюрная копия памятника Пушкину, расположенного на Пушкинской площади в Москве, граммофонная пластинка с ариями, в т.ч. с арией Ленского из оперы "Евгений Онегин", а также фотографии актеров в гриме, исполнивших роли персонажей из произведений Пушкина на сценах театров Тюменской области.

Открытие выставки "Отечество он славил и любил" состоится 6 июня в 16:00 в музее "Дом Машарова" по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 24. Стоимость билета: взрослый – 30 рублей (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по предъявлению документа).