На центральных улицах Тюмени и в заречных микрорайонах будут разыскивать броские цветники

Открытый конкурс на лучшее цветочное оформление территории Центрального округа Тюмени пройдет в июне.

В управе округа намерены найти лучший цветник-палисадник, созданный трудами жителей индивидуальных застроек, а также выбрать лучший вариант цветочного оформления придомовой территории. Как уточнили в управе ЦАО, во второй номинации участниками могут быть кто-угодно практически в любой форме: жители многоквартирных домов, управляющая компания, домовой комитет, совет многоквартирного дома и так далее.

Конкурс "Цветочная симфония – 2017" стартует 1 июня, подать заявку с фотографией цветочного островка можно будет до 20 июня (в управу ЦАО: улица Республики, 36, тел./факс 64-20-42 или по электронной почте agtcao@gmail.com). Итоги конкурса подведут на городском фестивале цветников 30 июня в Комсомольском сквере, победителям и призерам обещают деньги.