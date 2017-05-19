В июне сквер Комсомольский заполнят цветниками

В Тюмени фестиваль цветников пройдет с 13 по 30 июня на территории сквера Комсомольского.
Напомним, что придумать и воплотить эскиз декоративного цветочного островка для сквера приглашают все тюменские организации различных форм собственности. Подать заявку на участие в фестивале в управу Калиниского округа можно до 29 мая.
Как рассказали в городской администрации, авторов трех лучших решений для цветников ждет денежное вознаграждение.
По словам организаторов, на фестивале планируется провести тематические мастер-классы и выставку-продажу посадочного материала.
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