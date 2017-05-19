В июне сквер Комсомольский заполнят цветниками

В Тюмени фестиваль цветников пройдет с 13 по 30 июня на территории сквера Комсомольского.

Напомним, что придумать и воплотить эскиз декоративного цветочного островка для сквера приглашают все тюменские организации различных форм собственности. Подать заявку на участие в фестивале в управу Калиниского округа можно до 29 мая.

Как рассказали в городской администрации, авторов трех лучших решений для цветников ждет денежное вознаграждение.

По словам организаторов, на фестивале планируется провести тематические мастер-классы и выставку-продажу посадочного материала.