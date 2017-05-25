"Встречай лето" в Тюмени вместе с ТВ-каналом "Рыжий"

Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканалы Ginger HD и "Рыжий" приглашают детей и родителей Тюмени на большой праздник "Встречай лето!".

Мероприятие состоится в субботу, 3 июня, в парке "Цветной бульвар". Начало в 14.00.

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа: встреча с героями любимых мультфильмов, научное шоу, мастер-классы по 3D-ручке и рисункам на воде. В финале праздника каждый зритель сможет сделать памятное фото с героями канала.

Подробнее о ярком событии можно узнать из новостей в официальной группе "Дом.ru" в социальной сети "ВКонтакте". Вход на праздник - свободный.

Кроме того, в Тюмени будет проведен детский кастинг телеведущих. Победитель сможет принять участие в съемках ТВ-сюжета для программы "Рыжие новости" о городском детском празднике "Встречай лето!".

"Наш канал открыт для талантливых ребят, которые с юных лет готовы проявить себя. Вместе с представителями "Дом.ru" мы выберем счастливчика, который примет участие в съемках сюжета для программы "Рыжие новости", – комментирует редактор канала "Рыжий" Наталия Гандыбина.

"Праздник с телеканалом "Рыжий" – это подарок для наших маленьких клиентов и их родителей, возможность ярко и интересно провести время всей семьей. "Дом.ru" проводит большую работу по поддержанию интереса к детским каналам, удовлетворяя запросы клиентов на качественный контент, превращая телевизор в центр увлекательного обучения при помощи игр, творчества, мультфильмов", – отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Владимир Барвинский.