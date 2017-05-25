Фестиваль театров малых городов России пройдет в Тобольске

Запущен официальный сайт XV Фестиваля театров малых городов России в Тобольске, который будет проходить с 26 мая по 3 июня. Портал содержит полную информацию о театрах-участниках, о конкурсных и внеконкурсных спектаклях, о режиссерах и педагогах, сообщили в пресс-центре фестиваля.

Фестиваль театров малых городов России – одно из приоритетных направлений деятельности Государственного театра наций и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Художественный руководитель Фестиваля – Евгений Миронов, народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ.

Программа фестиваля состоит из двух частей: конкурсной и внеконкурсной. Также для участников фестиваля сформирована обширная профессионально-образовательная программа: опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации. Состоятся встречи с известными деятелями культуры, читки пьес с участием актеров и режиссеров. Специально для участников фестиваля будет составлена экскурсионная программа.

На официальном сайте мероприятия можно подробнее узнать о самом фестивале и скачать буклет, познакомиться ближе с творческими коллективами и постановками, которые они будут представлять, посмотреть программу, выбрать спектакль и купить билеты. Здесь же представлена информация о составе жюри, о режиссерах и педагогах, которые принимают участие в фестивале. О ходе фестиваля будут сообщать новости.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".