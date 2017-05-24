Тюменцы недовольны работой "Монетки"

Почти каждый третий тюменец считает работу магазинов "Монетка" неудовлетворительной. Такие данные показал опрос, проведенный в популярном тюменском сообществе "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".



Респондентам предлагалось ответить, какой представленный в Тюмени продуктовый супермаркет они считают худшим и не заслуживающим доверия, выбрав из 7-ми представленных вариантов или предложив свой. Почти треть пользователей (29,6%) назвали худшей сеть магазинов "Монетка".



"В Монетках при входе очень часто в нос бросается запах какой-то тухляндии, кто-то распыляет запах свежей выпечки, кто-то свежезаваренного кофе, а тут аромат, как будто что-то где-то пропало", - пишет Даша Ершова.



"В монетке вечно воняет", - убеждена Лилия Дубровина.



"Однозначно самый стрёмный вариант Монетка. Из плюсов: какое-то хорошее мороженое нам попалось вчера. Всё", - рассказывает Марина Дементьева.



"Раньше покупал в "Монетке" что-то, чуть ли не в 50% случаев – тухляк или на последнем издыхании. Так что там максимум можно алкоголь брать или вечные консервы", - считает Ваня Катруха.



Вторым по непопулярности у горожан продуктовым супермаркетом стал "Катран": его назвали худшим 15,5% опрошенных, упомянув, что там дорого и встречаются несвежие продукты. Сомнительная "бронза" досталась сети "Пятерочка" (14,1% от общего числа респондентов). В пятёрку не вызывающих доверие магазинов вошли также "Магнит" (10,9% голосов) и "Мостовский" (8,3%).