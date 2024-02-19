В ШПИ появится независимый книжный магазин без продавцов "Другие измерения"

Независимый книжный магазин "Другие измерения" в здании Школы перспективных исследований ТюмГУ планируют открыть в марте, и в нем не будет продавцов, сообщает Telegram-канал Visit Tyumen.

"В магазине не будет продавцов, а только резиденты — эксперты, которые будут помогать посетителям с выбором литературы. Здесь также будет лекторий для проведения встреч с писателями, работы книжных и языковых клубов, организации кинопоказов и спектаклей", - отимечается в сообщении.

До августа 2023 года в ШПИ почти пять лет был книжный "Никто не спит", сейчас на странице проекта опубликована информация о том, что организаторы решили сделать центр современной культуры "Золото+Болото", который объединит кофейню, библиотеку, галерею современного искусства и керамику, сейчас идет подготовка помещения.