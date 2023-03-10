Сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника в одном из магазинов Тюмени

Сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение, что по улице Александра Протозанова в Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает мужчину.

Незамедлительно территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Помещение обследуется специалистами инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.

Фото, видео - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области