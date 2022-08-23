Тюменцы выстроились в очередь у открывшегося H&M

Магазин H&M в "Галерее Вояж" открылся сегодня утром, к обеду там наблюдается очередь, численность покупателей регулируют сотрудники магазине.

Ранее в группе торгового центра сообщалось, что в магазине "на некоторые позиции действуют скидки", "открыты женский, мужской и детский отделы".

В начале марта ритейлер заявил, что временно останавливает продажи в России на фоне ситуации с Украиной, затем - об уходе с российского рынка, магазины начали открывать в августе для продажи остатков товара.