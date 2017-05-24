Тюменскую "Ночь музеев – 2017" посетили более 40 000 человек

Акция "Ночь музеев – 2017"прошла в Тюменской области 20 мая под названием "Музейная революция". Самым ожидаемым и резонансным событием среди СМИ и общественности стали экскурсии в открытое фондохранение и реставрационную мастерскую Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, расположенные в новом здании на улице Советской, 63.

26 экскурсий вплотную шли друг за другом с 18:00 до 02:00. Во время акции новое фондохранилище посетили около 600 человек. Экскурсанты с интересом рассматривали коллекции русской живописи, археологии, вооружения, редкой книги, собрание тюменских ковров, с восхищением наблюдали за реставрацией предметов из фондов музейного комплекса: реставратор Елена Павловец продемонстрировала процесс предварительной склейки "на сухую" фарфоровой чашки с ручной росписью из японского сервиза нач. XIX века.

По окончании экскурсий на автограф-стене посетители оставляли добрые пожелания и выражали благодарность музейным сотрудникам за "теплый прием, экскурсию, труды и бережное отношение к редчайшим экспонатам".

Еще одно новшество акции – привлечение к акции школьных музеев, которые представили в сквере Прощания свои коллекции, ранее недоступные для широкой публики.

В рамках Года экологии на набережной реки Туры состоялся экопробег, в котором состязались 24 человека. На главной площадке акции – площади Борцов революции были проведены показательные выступления "Street Workout Тюмень". Желающие испытали себя в интеллектуальных играх от Мосигры, посоревновались в армрестлинге и сдали нормы ГТО представителям спорт-клуба "Антей". Когда на город опустилась ночь, зрители созерцали завораживающее световое шоу от клуба "Fortis" и современные танцы в исполнении группы Dancehall.

Всего в акции "Ночь музеев – 2017" города Тюмени приняли участие почти 42 тысячи человек. Основная часть мероприятий реализовывалась бесплатно, в том числе посещение музейных экспозиций Музея-усадьбы Колокольниковых, Археологического музея-заповедника на оз. Андреевском, музей "Дом Машарова" и музей "Городская Дума", ставший самым посещаемым музейным объектом "ночи".

Ежегодно перед музейщиками ставятся непростые задачи: удивить постоянных посетителей и привлечь новую аудиторию. Над реализацией масштабного проекта "Ночь музеев – 2017" работала большая сплоченная команда, благодаря которой акция состоялась.

Тюменцы активно делились своими впечатлениями в социальных сетях*.

Александр Успленев: "Ночь музеев в Тюмени поразила меня не только обилием интересной информации и размахом, но и количеством вовлеченных, интересующихся людей. В каждый (!) музей приходилось отстоять очередь, чтобы попасть".

Анастасия Голубева: "Вчера в Тюмени, как и во многих других городах, двери музеев были открыты всем желающим до поздней ночи. Мне посчастливилось побывать в святая святых - фондохранилище Музейного комплекса им. А. Я. Словцова. "1000 шагов по истории" вместе с директором Светланой Юрьевной Сидоровой: от первых керамических изделий до кольчуг и пушек, от царских портретов до ковров прошлого столетия. 9 000 квадратных метров хранят более 400 000 экспонатов разных эпох!! Это было впечатляющее!!! Спасибо за увлекательное путешествие по истории!"

Юля Ярунова: "Когда отправляешься по музеям, а случается попасть на джазовый концерт...100% попадание... случайности не случайны... было джазово))".

Наталья Благинина: "Вобщем вот так я провожу отпуск))) это было круто: дом Машарова, музей-усадьба Колокольниковых, музей Городская Дума и многое другое!!!! Всем советую на следующий год сходить на такое мероприятие. Море позитива и положительных эмоций".

*Орфография и пунктуация и стиль авторов сохранены.