В Тюмени стартует кастинг ведущих для детского ТВ-канала "Рыжий"

Детский познавательный телеканал "Рыжий" и телеком-оператор "Дом.ru" приглашают юных тюменцев на кастинг телеведущих. Победитель сможет принять участие в съемках ТВ-сюжета для программы "Рыжие новости" о городском детском празднике "Встречай лето!".

К участию приглашаются дети в возрасте 8-14 лет, которые хотят впервые попробовать себя в роли репортера, и те, кто уже имеет сценический опыт или опыт работы на ТВ.

Чтобы стать ведущим, достаточно до 26 мая подать заявку на участие по тел.8-982-96-875-99, а в день кастинга, 27 мая записать на камеру двухминутную речь о себе и своем любимом мультфильме из репертуара канала "Рыжий" (программы канала доступны на сайте). Кастинг пройдет в студии "Ералаш" (ул. Герцена, 64, 7-й этаж, аудитория 704), начало - в 10.00.

Автор лучшего выступления примет участие в записи сюжета для "Рыжих новостей" о масштабном детском празднике "Встречай лето!", который пройдет 3 июня на площадке Цветного бульвара. Праздник организуют "Дом.ru", каналы "Рыжий" и Ginger HD.

"Наш канал открыт для талантливых ребят, которые с юных лет готовы проявить себя. Вместе с представителями "Дом.ru" мы выберем счастливчика, который примет участие в съемках сюжета для программы "Рыжие новости", – комментирует редактор канала "Рыжий" Наталия Гандыбина.

"Мы дарим впечатления по обе стороны экрана. Кастинг с телеканалом "Рыжий" – отличная возможность попасть в удивительный мир телевидения. Уверен, такой опыт станет интересным и полезным для ребят, которые мечтают о карьере на ТВ, а "Рыжие новости" снимут отличный сюжет о празднике в Тюмени с новым ведущим", – отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Владимир Барвинский.