Тюменцы примут участие во всемирном интеллектуально-творческом проекте

Тюменский региональный проект "Моя территория" прошел отбор на участие в международном проекте CreativeMornings, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке.

Проект основала швейцарский дизайнер Тина Рот Айзенберг в 2008 году, чтобы объединить представителей креативного класса, предоставив им возможность регулярно встречаться за чашкой кофе в неформальной обстановке. Лекции CreativeMornings бесплатные, совмещены с завтраком и ежемесячно проходят более чем в 160 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет.

Для того чтобы получить право проводить встречи в Тюмени команда регионального проекта "Моя территория" и группа партнеров подготовили видеозаявку, в которой рассказали о развитии креативной среды в областной столице. Затем представительница CreativeMornings из Нью-Йорка собеседовала директора по коммуникациям регионального проекта "Моя территория" Юлию Каргаполову. Собеседование проводилось на английском языке и прошло успешно.

"Мы верим, что Тюмень — город, в котором есть креативное сообщество, и что мы можем развиваться наравне с крупнейшими креативными городами мира. Очень важно вывести Тюмень на международный уровень, заявить о себе. Мы и наши коллеги создаем много новых креативных проектов в Тюмени, но в гонке за их развитием мы часто не успеваем узнать друг о друге. Неформальное общение смогут расширить горизонт знаний и возможностей и в целом усилить креативную среду в нашем городе", — рассказала Юлия Каргаполова.