В Тюменской области в розыск объявлены тридцать должников по алиментам

В регионе дела порядка 2 тысяч алиментщиков находятся на исполнении у судебных приставов. У 300 из них алименты ежемесячно удерживаются из доходов, с начала года еще 30 жителей области, скрывающихся от обязанностей, объявили в розыск.

Порой для взыскания долга исполнительным органам приходится пускать в ход различные меры наказания. В Бердюжском районе мужчину привлекли к уголовной ответственности за неуплату дочери алиментов в размере 400 тысяч рублей. По решению суда с него должны были ежемесячно удерживать четвертую часть от всех получаемых доходов с 2006 года.

"Должник вел разгульный образ жизни, злоупотреблял спиртным. Проживал с родителями-пенсионерами, нигде не работал, стоял на учете у врача-нарколога. Сначала на него завели производство и приговорили к административному аресту на 10 суток. Его мать, боясь наступления уголовной ответственности, несколько раз давала незначительные суммы из своей пенсии внучке, однако этого было недостаточно, поэтому все-таки было возбуждено уголовное дело", — рассказали в пресс-службе УФССП.

Мужчину приговорили к условному наказанию с испытательным сроком в полгода. В течение этого времени он должен доказать обществу, что встал на путь исправления. По информации приставов, сейчас он официально трудоустроен, 70% от его заработка идут на погашение долга по алиментам.