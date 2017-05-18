Отопительный сезон в Тюмени официально завершен

Поэтапное отключение отопления в жилых домах и у других потребителей тепла стартовало в областном центре сегодня, 18 мая.

На этот раз при выборе даты органы местного самоуправления ориентировались не только на пятисуточный период, когда средняя температура воздуха держится выше восьми градусов тепла, но и на прогноз погоды в целом.

"Да, в конце апреля – начале мая было несколько достаточно теплых дней, но после этого мы провели с отоплением уже два серьезных похолодания. Сейчас прогноз говорит нам, что температура воздуха ночью уже не будет опускаться ниже нуля, а днем составит около пятнадцати градусов. Возможны только лишь очень кратковременные похолодания, не более суток, поэтому ситуация для завершения отопительного сезона подходящая", — комментирует замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Отключение объектов здравоохранения, школ и детских садов будет проводиться по заявкам руководителей учреждений, сообщают в городской администрации.

Добавим, что конец отопительного сезона станет началом плановых летних отключений горячей воды на время опрессовок сетей. В некоторых районах города к ним хотели приступить еще 15 мая, но специалистам нужно было дождаться прекращения подачи теплоносителя в системы отопления.