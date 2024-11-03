Можно ли платить за отопление меньше зимой

Большее число расходов зимой связано с обогревом помещений. По словам управляющего ЖСК и ТСЖ Кирилла Чиркина, это актуально для домов и квартир с фактическим потреблением.

– Если в декабре поставили 100 Гкал тепловой энергии, то будет оплачено 100 Гкал. Чем больше потратили тепловой энергии на отопление дома, тем больше будет счет от теплоснабжающей организации, – подчеркнул эксперт.

Когда температура в доме или квартире выше нормативной. Например, вместо 24 градусов комната нагрелась на 28 градусов. Как раз в таком случае будут наблюдать рост стоимости коммунальных услуг.

Чтобы сократить потребление, а вместе с тем, и траты на отопление, эксперт рекомендует придерживаться следующих советов:

* Проверьте общедомовой прибор учета. Если он неисправен, вы оплачиваете по нормативу.

* Вместе с управляющей организацией проверьте состояние теплоизоляции общедомовых коммуникаций в подвале, чердаке и квартирных холлах.

* Установите регуляторы отопления на радиаторы / батареи.

* Попросите управляющую организации установить погодозависимую автоматику (система, регулирующая подачу отопления в дом) или отрегулировать текущую, если она установлена, - сообщает Тюменская область сегодня.