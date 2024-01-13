Почему радиаторы отопления в квартире могут щелкать

- Из-за их нагрева в период отопительного сезона щелчки и постукивания вызваны расширением и незначительной деформацией труб. Обычно они возникают в домах, где нет специальных гильз в межэтажных перекрытиях. Ошибки при проектировании диаметров труб, подключаемых к батареям. Возможно, повреждены вентиль или системный клапан. Причиной щелчков может быть слабая мощность циркуляционного насоса, некорректное соединение труб. Из-за этого могут возникать перепады давления. Трубы и батареи при нагреве расширяются, в течение суток степень нагрева меняется несколько раз, элементы конструкции сдвигаются друг относительно друга, и трещат. Также бывает, если попадает воздух внутрь отопительной системы или скапливается там грязь, - поделился информацией коммунальщик Николай Гордеев.

Эксперт посоветовал для устранения щелчков: осмотреть все элементы отопления, тщательно закрепить трубопроводы в креплениях, добавить фиксацию, сильнее закрутить саморезы, сообщает КП-Тюмень.