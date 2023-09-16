Социальные объекты в Тюмени подключают к отоплению по заявкам

На данный момент со стороны теплоснабжающей организации подписаны акты проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду в полном объеме на 3 162 жилых дома, а также на 464 социально-значимых объектах – в детских садах, школах и больницах, сообщает Тюменская область сегодня.
Количество домов, согласно документации готовых к началу отопительного сезона, составляет 88% от общего количества домов, количество социальных объектов – 97%.
Включение отопления происходит по распоряжению администрации города Тюмени, когда средняя температура наружного воздуха будет достигать не выше 8 градусов. Социально значимые объекты в Тюмени по отдельным заявкам уже подключают к системе теплоснабжения.
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