В УСТЭК заявили о полной готовности к началу отопительного сезона

УСТЭК полностью готова к началу отопительного периода, сообщает пресс-служба компании.

К запуску отопления УСТЭК приступит только после того, как получит соответствующее Распоряжение администрации города Тюмени. В соответствии с законодательством РФ отопительный период начинается, если средняя суточная температура наружного воздуха составляет не более +8 °C на протяжении пяти суток. График включения отопления будет размещен на сайте после получения необходимого распоряжения, сообщили в компании.

Также отмечается, что запуск отопления производится только если у потребителей имеется наличие акта готовности системы отопления и паспорта готовности к ОЗП, что подтверждает техническую готовность системы теплопотребления.

За межотопительный период специалисты УСТЭК провели полный комплекс работ по подготовке к отопительному сезону. Проведены ремонтно-профилактические мероприятия на 42 локальных котельных и на оборудовании 5 повысительных насосных станций, 184 центральных тепловых пункта прошли испытания на плотность и прочность. За весь период ремонтных работ было выявлено и устранено 236 технологических дефектов. За период гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей было проверено 798,56 км магистральных и разводящих теплосетей города (централизованной системы теплоснабжения протяженностью 687,41 км; тепловых сетей локальных котельных протяженностью 111,15 км).