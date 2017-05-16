Тюменцы увидят пейзажи Айвазовского в доме-музее Колокольниковых

Выставка "Очарованные морем", посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского, откроется в тюменском музее-усадьбе Колокольниковых 18 мая.

Как рассказали в пресс-службе музейного комплекса Словцова, на выставке тюменцы смогут оценить живописный талант Айвазовского в произведениях из коллекции Музея изобразительных искусств (ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение").

"Музей обладает тремя великолепными пейзажами Айвазовского, созданными в последнее десятилетие его жизни. Это "Ялта", "Флот в виду Севастополя" и "В волнах". Несмотря на преклонный возраст, художник исполнил их с большим мастерством и артистизмом", — говорят организаторы.

Выставка представит великого мариниста и в качестве педагога: он воспитал целую плеяду русских художников, "очарованных морем". Это известные пейзажисты А.П. Боголюбов, моряк и художник, который, как и Айвазовский, был назначен живописцем Главного Морского штаба, Л.Ф. Лагорио, Р. Судковский, которого современники считали самым даровитым после Айвазовского живописцем моря, а некоторые даже утверждали, что он превзошел его в своем творчестве.

Выставка даст прекрасную возможность познакомиться с произведениями талантливых художников, а также увидеть работы тех мастеров XIX — начала XX веков, на которых творчество и личность Айвазовского оказали особое влияние. Среди них: А.К. Беггров и И.П. Федоров-Керченский, картину которого приобрело известное в Тюмени и Тобольской губернии в XIX веке семейство купцов и промышленников Поклевских-Козелл.

Оценить экспозицию бесплатно можно будет на церемонии открытия, которая состоится 18 мая в 16 часов. Выставка будет работать до 28 августа, стоимость билета 150 рублей.