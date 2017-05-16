"Дом.ru" и канал Museum HD приглашают на "Ночь музеев"

Телеком-оператор "Дом.ru" и канал Museum HD приглашают жителей Тюмени в музей "Городская дума" (ул. Ленина, 2) на "Ночь музеев". Посетителей ждет увлекательный квест и тематическая фотосессия. Событие состоится в субботу, 20 мая с 18 до 20.00.

Для участия в квесте достаточно иметь мобильный телефон, подключенный к интернету. Получив QRкод на зоне "Дом.ru", нужно правильно ответить на несколько вопросов, используя чат-бот. Пройти квест можно как в музее, так и в сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте". Победители, набравшие максимум баллов, смогут выиграть призы от "Дом.ru" и одну из 100 сумок с изображением известной картины от Museum HD, а также сертификаты от сети книжных магазинов "Читай-город". В музее все желающие смогут сфотографироваться в креативной фотозоне и забрать фото на память.

Международная акция "Ночь музеев" проходит с 1997 года. В этот день музеи работают бесплатно и непривычно долго – вечером и ночью, устраивая мастер-классы, квесты, лекции и концерты. Главной темой этого года станет 100-летие революции 1917 года, а в ряде музеев мероприятия посвятят году экологии в России.

"Мы рады поддержать одно из главных культурных событий года и предлагаем тюменцам проверить свои знания об истории музеев и их экспонатах. А благодаря каналу Museum HD клиенты "Дом.ru" могут познакомиться с самыми известными музеями мира", - отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Владимир Барвинский.

Канал Museum HD,посвященный искусству, доступен в сети цифрового ТВ "Дом.ruTV" в пакете каналов "Удивительная планета". Зрители канала могут смотреть репортажи с выставок и из музеев со всего мира, бывать в мастерских художников и наблюдать, как они создают шедевры, узнавать истории самых известных картин. Слоган телеканала Museum HD гласит: "У искусства появился новый дом. Ваш.". И он наполнится шедеврами в бесподобном 4K/Ultra HD качестве.