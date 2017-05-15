Подарить радость детям теперь сможет каждый

Один из крупнейших сервисов заказа такси в Тюмени запустил акцию "Подари радость детям", в ходе которой жители и гости города смогут передать вещи и игрушки детям из детских домов при поездке с перевозчиком.
Чтобы принять участие в акции и порадовать подопечных детских центров социальной помощи, достаточно подготовить свои подарки: вещи, игрушки, подгузники, канцелярские товары — все, что посчитаете нужным, вызвать автомобиль через сервис заказа такси "НонСтоп"* и передать их при поездке через перевозчика до 15 июня.
Вызвать машину можно одним из следующих способов:
- По телефону,
- На сайте компании (https://taxinonstop.ru/),
- Через мобильное приложение "НонСтоп" (http://taxinonstop.info/).
Акция "Подари радость детям" проводится компанией НонСтоп уже в седьмой раз и, как и прежде, приурочена к Международному дню защиты детей. Каждый год маленькие адресаты с радостью встречают привезенные им подарки и одаривают сотрудников сервиса искренней улыбкой.
Присоединяйтесь к акции и вы! Ведь быть волшебником так просто!
* Сервис заказа такси "НонСтоп" не является таксомоторной компанией, оказывает только информационные услуги, направленные на прием, обработку и передачу заявки перевозчику.
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