Несколько десятков тюменцев оштрафовали за нахождение в лесу

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области за нарушения правил пожарной безопасности лесными инспекторами было составлено более 70 протоколов, порядка 30 из них — за пребывание в лесах. Как результат — общая сумма наложенных штрафов в 270 тысяч рублей.

За беспечность в вопросах пожарной безопасности и допущенные возгорания ответственность несут и поджигатели сухой травы. Накануне в районе деревни Зырянки мужчина поджег сухую траву, чтобы подготовить место для выпаса скота. Это заметили местные жители и сообщили в правоохранительные органы. Нарушителю предстоит уплатить штраф.

Тюменцам напоминают, что с 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности для граждан может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей.