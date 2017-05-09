Фестиваль "Сибирские родники" пройдет в Исетском районе

В Исетском районе готовятся к проведению районного фестиваля-конкурса самодеятельного творчества "Сибирские родники", который состоится 20 мая. Своеобразной репетицией к нему стала концертная программа "Весна Победы", которой творческие коллективы поздравили земляков 9 мая на площади "Молодежной".

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в рамках фестиваля организаторы рассчитывают собрать на одной сцене все коллективы художественной самодеятельности Исетского района. Зрителями станут более 250 человек. В конкурсе примут участие творческие коллективы и солисты от 18 лет и старше, которые представят вокальные и хореографические номера.

Отметим, фестиваль-конкурс призван выявить лучшие коллективы художественной самодеятельности, помочь развитию творческого потенциала участников, повышению их исполнительского мастерства.