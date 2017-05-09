Абатский школьник научился создавать духи

Ученик Абатской школы №2 Михаил Савин стал победителем областного Форума молодых исследователей "Шаг в будущее" в секции "Химия и химические технологии". Он попробовал себя в роли парфюмера и смог самостоятельно создать духи.

Вместе со своим учителем Михаил изучил необходимую информацию о том, как сделать эфирные масла из цветов и растений, имеющих запах. Собрали установку по инструкции, выбрали рецепт духов и на основе этого начали вести разработку. В итоге получили готовый продукт – духи. Юный ученый и дома пробовал выпаривать эфирные масла методом сбора установки из кухонной посуды: получилось не хуже, чем из лабораторной.

Это не первая победа Михаила. Он уже в третий раз участвовал в конкурсе, каждый раз его победы были отмечены экспертами. За первый проект "Значение дерева в жизни человека" он получил диплом за практическую значимость. Вторая его исследовательская работа посвящена значению фитоцидов и удостоена I места в районном конкурсе.

Помимо интереса к гуманитарным наукам, Михаил идёт на золотую медаль. Он всесторонне развит, посещает волейбольную секцию и ездит на соревнования, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".