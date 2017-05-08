Тобольские школьники встретят рассвет Победы

Учащиеся образовательных учреждений Тобольска готовятся встретить рассвет Победы 9 мая. Затем по главной улице Тобольска пройдет праздничное шествие, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В течение дня на разных площадках пройдут концертные программы, будет организована работа полевой кухни, передвижного музея и исторического фотосалона, акции "Блокадный хлеб" и "Минута молчания", интерактивная программа "Открытка из прошлого", выставка рисунков и картин воспитанников и преподавателей Детской школы искусств им. А.А. Алябьева, танцевальный вечер отдыха "Вальс Победы".

Вечером 9 мая в честь 72-й годовщины Победы состоится выступление шоу-группы "Россияне" и праздничный фейерверк.

Отметим, торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходили в Тобольске в течение прошлой недели. С 5 по 7 мая митинги, концерты и праздничные шествия состоялись в микрорайонах Сумкино и Менделеево. Ветеранов и тружеников тыла поздравили артисты Дома народного творчества.

Праздничные мероприятия 8 мая продолжил митинг у Вечного огня в Тобольске, посвященный 72-й годовщине Победы. Горожане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску.

В полдень на торжественном приёме в ДК "Синтез" ветеранов Великой Отечественной поздравили глава администрации Владимир Мазур, председатель гордумы Андрей Ходосевич, другие представители органов власти и местного самоуправления. Акции в честь годовщины Победы пройдут в канун праздника также в микрорайоне Иртышском и в Центре сибирско-татарской культуры.