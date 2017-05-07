Тюменские агропредприятия проводят занятия для дачников

Тюменские агропромышленные комплексы организуют на территории своих предприятий уроки для садоводов и дачников, а также занятия для школьников.

Например, занятия по растениеводству проводят специалисты крестьянского хозяйства "Плодовое". Агроуроки проходят раз в месяц, в них принимают участие от 40 до 70 человек.

В тепличном комплексе "ТюменьАгро" планируют устроить на практику в теплицы наримановских школьников. В перспективе, по словам директора предприятия Алексея Кремлева, планируется открыть школу растениеводства в Тюменском районе. Аграрии считают, что это будет способствовать трудовому воспитанию подростков и молодежи.

Председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, что при поддержке агропромышленных предприятий удастся популяризировать дачное и садоводческое хозяйство в регионе, пишет ИА "Тюменская линия".