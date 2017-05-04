УТСК консультирует тюменцев, чье имущество пострадало во время испытания теплосетей

Координационный центр по урегулированию последствий повреждения тепловых сетей создала "Уральская теплосетевая компания". Напомним, 25 апреля в Тюмени плановые испытания на максимальной температуре обернулись бьющим из-под земли кипятком на слабых участках сетей.

По вопросам компенсации вреда здоровью или имуществу жителям города предлагают обращаться по адресу: ул. Одесская, 5, кабинет 225. Тюменцев принимают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

"При обращении будут оказаны консультации, помощь в составлении заявлений необходимой формы, иная поддержка в рамках действующего законодательства", — напоминают в пресс-службе АО "УТСК".