УТСК прокомментировали результаты прошедшей проверки на теплосетях

Накануне в Тюмени завершились плановые испытания тепловых сетей на максимальной температуре. Согласно мониторингу, который вели Уральская теплосетевая компания вместе с "Теплом Тюмени", 2 повреждения было обнаружено на магистральных сетях и порядка 40 — на распределительных. Сейчас они локализованы, в оперативном порядке ремонтируются отдефектованные участки.

"Испытания были проведены в соответствии с требованием федерального регламента — "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Подобная проверка теплотрасс обязательна и должна проводиться не реже чем один раз в пять лет, чтобы выявить дефекты теплопроводов и их устранить. Это позволяет сократить инциденты в отопительный период и повысить надежность теплоснабжения. Компания приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с проведением температурных испытаний на тепловых сетях города", — сообщают в пресс-службе УТСК.

Напомним, что 25 апреля теплоносители проверяли в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1: Центральном и Ленинском округе и в Затюменке. На оказавшихся слабыми участках сетей наблюдать бьющий из-под земли кипяток тюменцы могли на пересечении 50 лет Октября и Пермякова, Республики и Геологоразведчиков, Севастопольской. Один из самых мощных прорывов случился у дома №10 на улице Максима Горького. Там нескольким обжегшимся людям понадобилась помощь медиков, одного мужчину пришлось госпитализировать.

Гражданам, чье имущество пострадало во время испытания тепловых сетей, Уральская теплосетевая компания поможет урегулировать ущерб, все случаи разберут в рабочем порядке.

Добавим, что сейчас региональные СК и прокуратура ведут проверку по данным фактам.

Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com