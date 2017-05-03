В Тюменской области от клещей обработали территории в 790 гектаров

На сегодняшний день акарицидные обработки в регионе провели в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта и на кладбищах. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, работы прошли на площадях в 790 га: 562 га обработали за счет муниципального бюджета, 230 га — за средства хозяйствующих субъектов.

На 3 мая в Тюменской области зарегистрировано 1296 случаев присасывания клещей. Это на 9 % меньше, чем за аналогичный период пошлого года. Только за минувшую неделю в медучреждения за помощью обратились 950 человек.

Наибольшее число укушенных клещами регистрируют в Тюмени, с начала апреля было 341 обращение. Мелкие переносчики инфекционных заболеваний атаковали тюменцев на дачных участках и в парках. Пока ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом в Тюменской области не зафиксировано.

"96% пострадавших получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. С начала эпидсезона в региональном Центре гигиены и эпидемиологии исследовано 143 клеща от населения. В 3 из них обнаружен антиген вируса энцефалита, в 27 — возбудитель иксодового боррелиоза", — отмечают в Роспотребнадзоре.

Тюменцам напоминают, что наиболее эффективный метод профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. На сегодняшний день прививки от него поставили 7 тысяч человек — все это лица из профессиональных групп риска и дети до 14 лет.

В Тюмени помочь взрослым, обнаружившим на себе присосавшегося клеща, могут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54А). Детей до 17 лет ждут в приемном отделении детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Мельникайте, 75). Снятого клеща желательно отдать на исследование в лабораторию.

Напомним, что с начала мая в регионе работает горячая линия по профилактике клещевых инфекций.