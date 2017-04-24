Медики расскажут о профилактике клещевого энцефалита

Задать вопросы, касающиеся профилактики клещевого энцефалита, жители Тюменской области смогут с 1 по 15 мая.

Медики напомнят о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, расскажут, что делать, если присосался клещ, и куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит. Тюменцы также могут узнать об основных признаках болезни, о том, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита, уточнить график работы лабораторий.

На вопросы жителей Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов специалисты ответят по телефону: (3452) 567-990 доб. 3722, 3723. Жители Тобольска, Тобольского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов смогут проконсультироваться по телефону: (3456) 24-01-05; жители Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Казанского и Сладковского районов – по телефону: (34551) 2-32-84; жители Ялуторовска, Заводоуковска, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов - по телефону: (34542) 9-03-26; жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского и Армизонского районов – по телефону: (34546) 2-53- 01; жители Бердюжского района – по телефону: (34554) 2-25-00.