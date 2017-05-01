Две тысячи жителей Заводоуковска выйдут на акцию "Бессмертный полк"

Более двух тысяч жителей Заводоуковского городского округа планируют присоединиться к акции "Бессмертный полк" в 2017 году и выйти на парад-шествие с фотографиями своих героических родственников – участников Великой Отечественной войны. Уже сейчас они готовят таблички, заказывают портреты, изучают семейные архивы.

Школьники готовятся нести в колонне "Бессмертного полка" чёрно-белые снимки пионеров-героев. Раньше их именами называли школьные отряды, но со временем их фамилии стёрлись в памяти подрастающего поколения.

В прошлом году школьники работали над большим проектом "Спасибо деду за Победу!", в рамках которого собирали сведения о воевавших родственниках, чтобы потом записать их в Книгу памяти. Благодаря этому подростки, участвуя в акции "Бессмертный полк", могли подробно рассказать о том, кто изображен на их портрете и какие имеет награды, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

"Как это здорово, что подрастающее поколение живо интересуется историей: вот она – настоящая связь поколений! Жалею, что я в своё время подробно не расспросила о войне отца-фронтовика Ивана Павлова, дошедшего до Берлина. Сегодня мы с детьми и внуками обязательно достанем его фотографии и боевые награды", - отметила жительница Заводоуковска Вера Кривоносова.

