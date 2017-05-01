Иностранцы выбирают Тюменскую область из-за стабильности

Устойчивое экономическое положение и развитие региона обеспечивает Тюменской области высокую миграционную привлекательность, считает начальник управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

По его словам, в 2016 году число поставленных на миграционный учет иностранных граждан выросло на 16%. "Эта тенденция просматривается и в 2017 году, так как квота на выдачу разрешений на работу выросла в три раза. Это потребовало от полиции дополнительных усилий в надзоре за миграционными процессами и преступностью в этой сфере", - сказал начальник Главка.

По оценке Юрия Алтынова, с поставленной задачей правоохранители справились. За нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории России к административной ответственности привлечено 7324 иностранца. По решению суда выдворено за пределы России 97 иностранных граждан, пишет "Вслyх.рy".