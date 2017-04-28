В течение пяти лет в Тюмени обустроят 190 км велодорожек

В областном центре разводить полосы для пешеходов и велосипедистов продолжат за счет застройщиков, реконструкции улично-дорожной сети и в рамках текущего благоустройства, в том числе лесопарковых зон.

В этом году стартует реконструкция Затюменского парка, где построят 10 км асфальтированных и песчано-гравийных велопутей. Тротуар для пешеходов и любителей скандинавской ходьбы будет отдельным.

"В 2016 году был выигран грант ООН по участию в строительстве велодорожек от улицы Мельникайте до Войновки по улице Широтной. И проект по устройству уже есть. В этом году планируется построить велодорожку по улице Менделеева до улицы Пермякова. Проектом реконструкции дороги по улице Федюнинского также предусмотрено строительство велодорожек", — говорит Юрий Баранчук, председатель Федерации велоспорта Тюменской области.

Сейчас в Тюмени обустроено около 40 км велодорожек, в ближайшие годы их протяженность увеличится почти в пять раз.

"Мы свяжем веломаршрутами разные концы города с возможностью переехать из спального района в зону отдыха или до места учебы, работы либо до торгово центра", — рассказал Юрий Баранчук.